Hija de Babo quiere tumbarle puesto a Celia Lora con sus pechos

La hija de Babo, Barbarela vuelve a desatar la locura en redes sociales pues la chica está cobrando demasiada popularidad por el atrevido cuerpazo que se carga, por lo que podrá desbancar en cualquier momento a la sensual Celia Lora, quien es otro símbolo sexual de la actualidad.

Y es que como todos saben Celia Lora se ha encargado de mantener la llama en Instagram desde que se dio a conocer en el mundo de entretenimiento para adultos, donde le ha ido de maravilla pues ha publicado mucho contenido donde aparece con muy poca ropa causando emoción.

Pero Barbarela se ha dejado ver muy sensual sin entrar en dicha industria pues con una foto de sus piernas desata las más bajas pasiones de los internautas, quienes quedan asombradas por su figura y el color excitante de su piel, convirtiéndola en una mujer única.

"Iría pero a invitarte unas cheves pero estamos muy lejos", "Tu amor ya no me interesa me canse de las promesas, yo te doy tu te yuyeas", "La mas Bonita de las muchachitas", le escriben a Barbarela.

Recordemos que otra de las similitudes entre ambas mujeres son los distintos tatuajes que tienen alrededor de su cuerpo donde más de uno queda con la boca abierta, debido a las zonas donde las sexys mujeres los tienen, subiendo la temperatura de manera atrevida.

Cabe mencionar que Celia tiene los comentarios de su Instagram desactivados pues además de recibir piropos, también es atacada por los famosos haters, quienes se le han ido con todo a la modelo, pues además de ser sexy también ha estado envuelta en la polémica el más reciente fue el arresto que tuvo saliendo de un bar.