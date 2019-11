Hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo enamora en las redes

Alejandra Capetillo, hija de los actores Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, y quien ya tiene 20 años de edad, roba suspiros y enamora con su belleza en las redes sociales; sigue conquistando con su simpatía y cada día suma seguidores en Instagram.

Biby Gaytán es una mamá amorosa y no cabe duda que siempre está al pendiente de las fechas especiales en las vidas de sus hijos. Con motivo del reciente cumpleaños de Alejandra le escribió en Instagram un bonito mensaje de felicitación.

Llegaste a nuestras vidas para llenarlas de amor y no ha pasado un solo día en que no le dé gracias a Dios por la dicha tan grande de verte crecer y ser testigo de la hermosa mujer en la que te has convertido."