Hija de Edith González bajo custodia de su padre Santiago Creel

Edith González falleció hace ya más de un mes luego de varios años de lucha contra el cáncer de ovario; ante su lamentable muerte la gran pregunta era ¿qué pasaría con su hija Constanza? Aunque en un principio se dijo que Víctor Manuel González (hermano de la actriz) se haría cargo de la jovencita que está por cumplir 15 años de edad, aparentemente quedará bajo la custodia de su padre biológico, el político mexicano Santiago Creel.

Unvisión publicó un documento donde supuestamente la familia de Edith González tomó esta decisión en común acuerdo, pues dicho documento está firmado por Víctor Manuel González, Santiago Creel y Lorenzo Lazo, viudo de la actriz y con quien Constanza vivía hasta el día de su muerte.

Cabe recordar que durante los funerales de su mamá, Constanza recibió todo el apoyo por parte de su padre Santiago Creel.

Al parecer la familia de la fallecida actriz Edith González, tomó la decisión de hacer público este documento que específica que el política se ha quedado con la custodia de Constanza, luego de que la revista TVNotas afirmara que Lorenzo Lazo estaba buscando quedarse con la tutela de la joven.

Las partes involucradas quisieron dejar claro que, tras la muerte de Edith, las decisiones se han tomado en cordialidad.

El pasado 18 de junio Víctor Manuel González estuvo en el programa Ventaneando, donde leyó una emotiva carta que Constanza escribió en memoria de su mamá.

Mi mamá fue una persona formidable, era una excelente madre, nunca tomó como excusa su trabajo para no hacerlo, de pequeña me acuerdo que sin importar que tan cansada llegaba de trabajar, siempre me daba un beso y a la mañana siguiente no le importaba que la levantara a las seis de la mañana para jugar. Siempre hubo un beso sin importar la hora, al igual nunca tomó ser buena madre como una excusa para no ser una buena en su trabajo. Me acuerdo que siempre me decía algo, como la carta de resginación de un actor es la muerte, y así lo hizo.

A ella le encantaba aprender, casi siempre que ibamos de viaje era mi guia de turista y si no sabía preguntaba y aprendía. Me llevó a recorrer todo el mundo...recuerdo también que me enseñaba películas y yo a ella música, como nos echamos 3 mil 500 veces la Novicia Rebelde por ser mi película, como la hice ver el Resplandor y Psicosis y que ella era una miedosa.

Cuando tenía 4 años mi mamá se fue a Colombia a hacer una telenovela llamada Doña Bárbara y ella fue la mejor Doña Bárbara. Mamá, aunque Doña Bárbara es un personaje muy fuerte, independiente y macho. Ya hubiera querido ser la mitad de mujerón que fuiste tú, porque a comparación de ella, en vez de enfrentar al mundo con odio, lo venciste con amor.

Te amo, mamá.