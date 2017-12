Hija de Eminem sorprende con sexy foto y así luce ahora

A pesar de todos los escándalos y obstáculos presentes en la vida del rapero Eminem, él siempre destacó por ser un padre cariñoso y preocupado ante el bienestar de sus hijas, Alaina, Hailie y Whitney.

En está ocasión y tras varios años del auge exitoso de Marshall Mathers, nombre real del cantante, su hija Hailie Scott dejó a todos impactados con una sexy fotografía que subió a su cuenta de Instragram.

En la imagen, queda muy claro que ya no es la pequeña niña que aparecía en los polémicos videos musicales de su padre, pues ya celebró su cumpleaños número 22.

Con más de dos décadas de vida, Hailie aparece sentada en un sofá, viste un body blanco donde deja al descubierto uno de sus pechos y su tonificado abdomen.

happy early birthday to me Una publicación compartida por Hailie Scott (@hailiescott1) el Dic 22, 2017 at 7:52 PST

Hailie dio sus primeros pinitos en la industria musical cuando apareció en el video musical de su padre "Mockingbird" cuando apenas era una bebé y junto a su hermana mayor Ailana Mathers.

Mondays Una publicación compartida por Hailie Scott (@hailiescott1) el Ene 23, 2017 at 4:18 PST

Le gana a The Beatles, Jay Z y The Rolling Stone

Entre tanto, el éxito del rapero aún no termina, ya que Revival, su más reciente álbum debutó en el N°1 del Billboard 200 con la venta de 267 mil unidades, de acuerdo a Nielsen Music.

El chart enlista los álbumes más populares de la semana, basándose en las ventas tradicionales, ventas físicas, reproducciones de canciones que equivalen a álbumes y las ventas de canciones que equivalen a álbumes.

Revival es su octavo álbum consecutivo que en la primera semana se posiciona en la cima del conteo

Así, Eminem agrega a su trayectoria musical un nuevo récord: es el primer artista en lograr este hito.

Anteriormente, ubicó en lo más alto a The Marshall Mathers LP (2013), Recovery (2010), Relapse (2009), the best-of set Curtain Call: The Hits (2005), Encore (2004), The Eminem Show (2002) and The Marshall Mathers LP (2000).

El único álbum que no logró llegar al N°1 fue The Slim Shady LP, que llegó al N°2 en 1999.

Jay Z, The Beatles y The Rolling Stones pudieron posicionar ocho de sus álbumes en el N°1, pero no de manera consecutiva.