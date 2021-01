Hija de Fabiola Campomanes sufre trauma, tras sufrir fuerte asalto

México. Sofía Campomanes, única hija de la actriz Fabiola Campomanes, sufre fuerte trauma luego de haber sido objeto de la violencia en Ciudad de México y sufrir un asalto, el cual difícilmente podrá olvidar.

Sofía Campomanes, de 28 años de edad, narra en Instagram con lujo de detalle el día en que fue víctima de la delincuencia. El hecho ocurrió hace unas semanas a plena luz del día e iba acompañada por su novio Diego Alcalá.

Me asaltaron sentada en un restaurante comiendo, un sábado. Quiero que se den cuenta pero son cosas que pasan en segundos, estoy segura que la persona que hizo esto, de no haber reaccionado como reaccionamos, el outcome habría sido muy diferent2e", explica.

Sofía menciona también que antes no había querido hablar al respecto porque no se sentía del todo bien, puesto que nada más pensaba en el hecho o recordaba y se llenaba de horror.

Hace unas horas que tuve que salir al banco me di cuenta que quedé un poquito traumada, me traumó tanto porque es la primera vez que me pasa", dice Sofía, quien es influencer.