Hija de Flor Silvestre preocupada por la división entre mexicanos, durante el gobierno de AMLO

Dalia Inés Nieto Jiménez no es ajena a lo que se vive hoy en día en la llamada "Cuarta transformación" de Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México. Hay mexicanos quienes apoyan totalmente la "4T" de AMLO y otros más están en contra, asegurando que el país se dirige a vivir la misma situación que ene Venezuela.

La primogénita de Guillermina Jiménez Chabolla, mejor conocida como Flor Silvestre, compartió en su cuenta de Facebook una fotografía junto a su mamá, donde expresó su sentir ante la división que hay entre los mismos mexicanos. La cantante Dalia Inés Nieto Jiménez manifestó:

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Comparto con mis amigos mi preocupación por la división que se siente entre los mexicanos, entre los que apoyan y admiran a AMLO y los que ven errores serios en su administración. Creo que debemos informarnos y escuchar a los buenos medios informativos, los que estén a favor y en contra y formarnos nuestra propia opinión. Todos queremos lo mejor para México.

Al final de su mensaje, la hija de Flor Silvestre resaltó: "los pobres merecen respeto a su dignidad, no que se les considere como mascotas".

La hija de Flor Silvestre defiende su opinión

Dalia Inés Nieto, fruto del primer matrimonio de Flor Silvestre con Andrés Nieto, dividió opiniones con su comentario en Facebook. "Señora Dalia, con todo respeto pero está siendo usted elitista en su post, es fácil darse cuenta que usted no está a favor del trabajo del presidente, dele oportunidad y usted háganos felices con su talento, ya vendrán elecciones y haga sentir su poder como ciudadana", le escribió una usuaria de esta red social, a lo que ella respondió:

Sólo quise expresar con valor lo que siento, amo a mi país y por eso me duele que se utilice a los pobres y que nos quieran convertir en Venezuela. Sé que no voy a cambiar de forma de pensar a nadie, seguiré con mi trabajo como mexicana y oraré por mi país. Créeme, estoy muy lejos de ser elitista, no quise ofender a nadie.

Dalia Inés publicó esta foto junto a su mamá Flor Silvestre, junto a su mensaje sobre AMLO. Foto: Facebook Dalia Inés Nieto

Otro de sus seguidores en Facebook le escribió: "yo no sé qué tan pobre sea usted, pero no creo que sea de los pobres usted". La hija de Flor Silvestre le contestó: "sólo quise compartir mi forma de pensar, me preocupan los pobres de mi país, más de lo que te imaginas, sólo quisiera que nos respetáramos los que estamos a favor y en contra de AMLO".

La primogénita de Flor Silvestre nació en la ciudad de Santa Fe, Argentina, pero fue registrada en el consulado de México. Siguió los pasos de su mamá en la cantada y actuación; también se le conocer por ser bailarina y escritora. Antes de iniciar con su carrera artística, Dalia fue maestra y traductora de inglés. La primera película en la que participó se llamó "Mi aventura en Puerto Rico", cinta que se estrenó en 1977, sin embargo, su presentación estelar en la pantalla grande ocurrió en 1981 en la película "Noche de carnaval".

Dalia Inés Nieto Jiménez, primogénita de Flor Silvestre, ha grabado tres álbumes: "Dalia Inés" (1984), "Dalia Inés con el Mariachi 2000 de Cutberto Pérez" (1989), y "Alegría y sentimiento" (2008). Por varios años ha cantado y bailado en su revista musical "Mi México", un show de variedades con música y danzas tradicionales de diferentes estados de la República Mexicana. Dicho show lo ha presentado en importantes lugares como el Auditorio Nacional, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el Teatro Blanquita y el Teatro Metropólitan.

Dalia Inés Nieto Jiménez está casada con Roberto Romero de la Torre; fruto de su matrimonio tiene dos hijos: Guillermo y Virgilio Romero Nieto.