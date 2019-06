Hija de Geraldine Bazán rompe en llanto por culpa de la prensa

Geraldine Bazán fue invitada al claquetazo inicial de una nueva serie que será protagonizada por Juan Soler y Érika de la Rosa, sin embargo, diversos medios de comunicación que se dieron cita a dicho evento el mayor interés de abordar a la actriz sobre su reciente pelea con su ex Gabriel Soto, ocasionaron que su hija Alexa Miranda terminara en llanto.

Geraldine Bazán optó por retirarse del lugar para no restarle la importancia que merecida el claquetazo de inicio de la serie. La prensa de espectáculos que estaba en el lugar persiguió a la actriz en busca de una declaración sobre la reciente controversia con Gabriel Soto.

La actriz, sus hijas y otras personas que la acompañaban, fueron acorraladas por los medios de comunicación en el elevador del lugar. En repetidas ocasiones y de la manera más educada, les externó que por favor se retiraran ya que no era el momento de dar las declaraciones que le pedían.

Chicos por qué no regresamos a lo que venimos que es el claquetazo, la invitación fue para el claquetazo precisamente y por eso ya me voy. Por favor.

Los medios rápidamente comenzaron a manifestar que la ex esposa de Gabriel Soto no quería hablar con la prensa. Todo esto ocasionó que la pequeña Alexa Miranda de solo cinco años de edad rompiera en llanto y se abrazara toda asustada de su mamá.

Fue hasta ese momento que los medios de comunicación dejaron irse a Geraldine Bazán. La actriz manifestó que siempre se ha mostrado accesible a la prensa, solo que en está ocasión no era el momento de hablar sobre lo ocurrido con el padre de sus hijas.

Por otra parte, en una reciente entrevista con el programa Suelta la Sopa de la cadena Univisión, el actor Gabriel Soto habló sobre el polémico mensaje que le escribió a su ex esposa en una de sus publicaciones en Instagram.

"Sí es importante aclarar que yo jamás en la vida dije que yo no permitía a Geraldine trabajar. O sea, eso es donde se me está tachando de machista. En la vida dije eso, que no manipulen ni tergiversen información".

Al contrario yo le aplaudo que trabaje. Es un gran ejemplo para mis hijas, el hecho de que ella esté trabajando.

"Aquí lo único que yo señalé es que ella puso que es un sacrificio que está haciendo para y por mis hijas", resaltó el galán de telenovelas.