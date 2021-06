Hija de Ginny Hoffman habla del supuesto abuso sexual: ¿cómo te esperas que tu papá te haga daño así?

La actriz mexicana Ginny Hoffman denunció a su ex esposo Héctor Parra por supuestamente haber cometido abuso sexual en contra de su hija Alexa cuando era una niña. Hace unos días el actor fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y trasladado al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, mientras se lleva a cabo el proceso legal en su contra.

Alexa Parra, quien actualmente tiene 19 años de edad, llevó a cabo en compañía de su mamá Ginny Hoffman y de sus abogadas, una conferencia de prensa donde habló del supuesto abuso sexual de parte de su propio padre.

De acuerdo al testimonio de la joven todo comenzó cuando ella tenía 6 años de edad, "no puedo dar los detalles, yo sí me sentía incómoda, pero al mismo tiempo no entendía por qué, es mi papá".

¿Cómo te esperas que tu papá te haga daño así? Entonces yo no sabía qué hacer, estaba confundida, decía 'no pues es mi papá'.

Alexa manifestó que pudo comprender que lo que le hacía su papá no estaba bien, cuando vio como era la relación entre el actual esposo de su mamá con una hija que tuvo de una pasada relación. "Él no trataba a su hija de la manera en la que mi papá me trataba a mí, entonces me di cuenta de que lo que me incomodaba sí tenía sentido".

Asimismo la hija de la actriz Ginny Hoffman negó los rumores de tráfico de influencias, para que su papá Héctor Parra fuera detenido.

Por su parte Ginny Hoffman dejó muy en claro que en estos momentos no era la actriz que todos conocen, sino una madre defendiendo a su hija. Dijo durante la rueda de prensa que ha sido fuerte, abusaron de mi hija y el mundo se me ha venido encima y en contra, yo solo les pido que dejen a un lado mi carrera, el nombre, piensen si hubieran estado ustedes en mi lugar y les pasa eso así, si les tocan a un hijo eres capaz de lo que sea".

