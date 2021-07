Hija de Héctor “N” aclara supuesto intento de extorsión al actor

México. El actor Héctor “N”, señalado de haber abusado sexualmente de su hija Alexa, y quien se encuentra preso en el Reclusorio Oriente de Ciudad de México, habría sido extorsionado junto con su familia.

De acuerdo a reporte en distintos portales de noticias, ante los mensajes de preocupación por la situación actual de Héctor "N", exesposo de la actriz Ginny Hoffman, Daniela Parra, la otra hija del actor, usó sus redes sociales para aclarar lo referido anteriormente.

Daniela agradece también las muestras de apoyo ante la situación que enfrenta su padre y refiere que siguen de pie, fuertes, esperando que se compruebe la inocencia de su papá ante el caso que se ha vuelto mediático.

Foto de Instagram

Héctor "N" fue detenido el pasado 15 de junio en su domicilio particular en CDMX, esto luego de que Ginny Hoffman y Alexa, hija de ambos, lo denunciaron por presunto abuso sexual cometido en contra de Alexa.

Días después un juez dictaminó vincular a proceso a Héctor "N" , decisión que sus abogados apelaron, pero aún no se tiene una resolución. El actor enfrentará un juicio acusado de corrupción de menores y abusos sexuales a su hija Alexa.

Alexa, quien ahora de 19 años de edad, ha denunciado a su padre por tocamientos indebidos desde que los seis hasta los catorce años de edad.

Era tocarme de maneras que un papá no lo hace, dormirse en bóxer conmigo y cuando me bañaba le tenía que avisar el instante que me salía para que él fuera a secarme”, contó Alexa a TVNotas, sobre el presunto abuso del cual fue víctima por parte de su propio papá.