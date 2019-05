Hija de Jennifer Lopez la opaca con su voz angelical

La hija de Jennifer Lopez, Emme Anthony, acaparó las redes sociales al aparecer cantando un tema de Alicia Keys, dejando en claro que el talento musical lo lleva en la sangre.

Resulta que la cantante decidió poner a prueba la voz de la menor quien es idéntica a sus padres y con el tema de Alicia Keys, If i ain't got you, se coronó como una campeona, pues lo hizo de maravilla.

En el video se puede ver a una JLo muy atenta, pero con ojos de jueza escuchando la interpretación de su hija quien se tomó el papel muy enserio dejando a todos con la boca abierta con su dulce voz.

Por si fuera poco hace unos meses Emme Anthony, participó en una peña musical de su escuela, donde también se ganó el aplauso del público y sus compañeros por su excelente forma de cantar.

Cabe mencionar que Jennifer Lopez se comprometió hace unos meses con el exbeisbolista Alex Rodríquez, quien llegó a la vida de la también actriz cuando menos lo esperaba.

"Wow tremenda voz pues si los padres son cantantes igual la hija wow bonita voz pienso".

"El gesto de la Madre lo dice todo !!".