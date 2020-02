Hija de Jorge Salinas vuelve a presumir belleza en ropa deportiva

La hija de Jorge Salinas, Gabriela Cataño, cada vez es más bella y es que siempre destaca en sus publicaciones en redes sociales donde se le ve espectacular una de las más recientes es la que compartió con ropa deportiva donde se le ve de lo más guapa, pues tiene tremendo cuerpazo.

Y aunque no está relacionada con la actuación al igual que su padre es toda una celebridad en Instagram con sus tutoriales de belleza además de las secciones de modejale que realiza como esta que publicó, la cual cuenta con más de 500 likes y varios comentarios de todo tipo.

"Que bella, bonitos ojos", "Ojos hermosos eres una mujer bellísima", "Que bonita eres al natural @gabriellacatano please no te agas nada así te vez súper bien chiquilla hermosa", le escribe sus fans al verla posar de lo más sexy.

Recordemos que mucho se ha dicho sobre la relación entre Jorge Salinas y Adriana Cataño pues la actriz nunca se ha dejado cuando le preguntan sobre el padre de su hija de quien no se expresa del todo bien, pues al parecer fue una persona muy ausente en la vida de su hija.

Como su padre no estaba yo quería reemplazar ese cariño y si hubiera tenido otra relación con otra persona, si me hubiera casado, si hubiera tenido hijos, no iba hacer lo mismo, yo he sido madre y padre, dijo Adriana en una entrevista.

Cabe mencionar que Adriana y Jorge Salinas en aquella época eran la pareja del momento, pero la relación no fue muy buena.