Hija de José José no dejó hablar a Cristian Castro con él

Cristian Castro hizo una fuerte revelación para el programa De Primera Mano y es que Sarita hija de José José, no dejó que el artista hablara con el 'Principe de la canción'.

"Le llame en su cumpleaños el 17 de febrero y le dije a Sarita por favor Sarita me podrás pasar a José me dice 'la verdad no está como para hablar' y dije 'bueno pues le mandas un abrazo le dice que si quiere hablar aquí estoy...", expresó el cantante.

Por si fuera poco el hijo de Verónica Castro, dejó en claro que la joven quien se ha encargado de José José, desde hace tiempo al parecer deja cierta incertidumbre pues nadie sabe nada del cantante de 71 años de edad.

"No pues imaginate no sé bien como esta la situación me explicó un poquito Sarita, pero quiero respetar lo que me dijo Sarita obviamente es muy seria la situación como lo sabemos y lo presentimos...", expresó.

Por si fuera poco Cristian finalizó con un mensaje para el intérprete de El Triste deseándole mucha salud y que se respete la decisión que él tomó para alejarse del medio del espectáculo.

Cabe mencionar que los hermanos mayores de Sarita están en contra de ella, y es que se dice que la joven es la encargada de no dejar que su padre conviva con ellos, situación que ellos mismos han manifestado a través de las cámaras.