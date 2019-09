Hija de Laura Bozzo con mega cuerpazo reaparece en redes

Alejandra de la Fuente, hija de Laura Bozzo volvió aparecer en redes sociales y es que después de estar ausente por un tiempo, decidió regresar con todo esta vez apareció en Mykonos, donde usó sus mejores bikinis con los cuales dejó a todos con la boca abierta.

Fueron miles de likes que recibió la modelo que como todos saben es amante de viajar por el mundo presumiendo los lujosos hoteles y paisajes que visita, pues son en esos lugares donde le encanta retratarse para verse increíble, causando todo tipo de fantasías.

"Linda y bella te amo eres mi amor platónico saludos", "Por qué no cambias de look seria interesante verte diferente con otro tipo de corte", "Preciosa y linda te amo eres mi amor platónico saludos", le escribieron sus fans.

Recordemos que Alejandra ha defendido a su madre de todos los ataques que ha vivido desde que se mudó a México, incluso a dicho como vivió la experiencia cuando la presentadora fue arrestada, pues en la autobiografía de Bozzo, cuenta cómo Alejandra estaba aterrada al ver a su madre con esposas y siendo sacada de su hogar.

"Es básicamente algo que me pasó no se lo deseo a nadie para mi, mi mamá es mi vida entera en eso momento es bien difícil recordar todo esto, porque como te explicó es la persona más importante en mi vida entonces me emociona un poco es super difícil...", dijo Alejandra.

Por su parte Laura Bozzo se encuentra trabajando muy duro pues aunque no tiene un programa fijo en estos momentos la hemos visto de invitada en varias emociones o alfombras rojas, la más reciente fue en El Tenorio Cómico, pues acudió al gran debut de Andrea Escalona, por lo que acompañó a la orgullosa madre Magda Rodríguez y Carmen Salinas, quienes posaron para la foto del recuerdo a su llegada.

