Lucero defiende a su hija de los ataques en redes sociales (VIDEO)

Hace unos días Lucerito, hija de Lucero y Manuel Mijares, recibió crueles comentarios en redes sociales luego de darse a conocer un dueto musical que hiciera con su padre. Al ser llamada "fea" Lucero salió en defensa de su hija de 13 años de edad.

En entrevista con varios medios de comunicación, Lucero comentó sobre su hija Lucerito: “creo que ellos saben que los artistas y las personas públicas están sometidas a muchísimas críticas de todo tipo, unas constructivas, unas muy positivas y bonitas y otras muy negativas que no sirven más que para bloquearlas".

Hoy por hoy es claro que siempre la voy a defender, tanto a ella como a mi hijo, son mi máximo tesoro y yo creo que a ningún papá del mundo, estoy segura de ello, le gustaría que su hijo fuera ofendido, agredido, herido o criticado en ningún aspecto.

La cantante Lucero, recalcó que su hija no es una figura pública ya que no se está lanzando como cantante y dejó claro que ella jamás se atrevería a ofender a nadie, menos a un adolescente.

“No es el lanzamiento. Yo agradezco muchísimo que la gente no la vaya a juzgar o a criticar como si se estuviera lanzando artísticamente, no es la idea. Ella canta muy lindo y le gusta mucho cantar, yo no me atrevería a ofender ni a herir a nadie y menos a un niño, a un joven y menos a alguien que no es un personaje público como tal”, aseguró Lucero.