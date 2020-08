Hija de Ninel Conde llega a los 10 mil seguidores en Instagram y conquista con su belleza

Gran revuelo se está generando en las redes sociales después de que Ninel Conde felicitara a su hija Sofía Telch, quien también es hija del actor Ari Telch y es que acaba de llegar a los diez mil seguidores en redes sociales, pero eso no sorprendió a los internautas, sino por lo grande que luce la joven y el parecido que tiene con su padre.

"¡Gracias por 10 mil seguidores! Díganme, ¿cómo se llaman, de dónde son y qué les gustaría ver en esta cuenta?", escribió Sofía Telch en su segunda publicación donde se siente muy agradecida, aunque ya rebasó los diez mil pues ahora cuenta con poco más de once mil, alcanzándolos en pocas horas.

Para los que no saben Sofía Telch nació un siete de mayo de 1997, cuenta con 23 años de edad se convirtió en el primer gran amor de su madre, desde hace años la joven se ha mantenido alejada de los reflectores, pues Ninel Conde siempre ha tratado de evitar el acoso de la prensa, además pocas veces habla de ella, pero cuando lo hace enternece a todos, por lo que ahora esperamos su nueva faceta como influencer.

En su Instagram personal el cual solo cuenta con dos publicaciones se puede ver a Sofía Telch junto a su madre donde se le ve como toda una señorita y con un porte impresionante, pues se le ve con un vestido blanco muy elegante, además de traer el cabello suelto, por lo que muchos de los internautas hicieron mención de su papá, Ari Telch, pues se parece mucho a él, además le preguntaron que usa para verse tan bella.

"Tienes gran parecido con tu papá Ari Telch excelente actor", "Soy de Valladolid, España!!! Y lo que mas me gusta es ver la buena relación que tienes con tu madre, yo también tengo una madre joven y disfruto mucho de ella", "Me gustaría ver compartimientos de tus hábitos de belleza como ejemplo ahora que te fuiste a arreglar el cabello. Donde era que te hicieron que productos utilizaste y como sientes el cabello. Me imagino que tienes hábitos de cuidado personal y marcas favoritas de productos", le escribieron a la bella joven.