Hija de Ninel Conde se hace cambio de look y ahora sí son idénticas

Ninel Conde de 44 años de edad deja bien claro que prefiere ser una madre ocupada, que estar en el mundo de la farándula, pues muy orgullosa de la belleza de su hija Sofía Telch, compartió con sus fans el nuevo cambio de look de la joven quien cada vez se parece más a su madre, pues sus fans se lo hacen saber a cada momento.

Fue en sus historias de Instagram, donde Ninel Conde originaria de Toluca de Lerdo, compartió la foto donde se ve a Sofía Telch de 23 años, con una cabellera rubia, además de un maquillaje demasiado extravagante como los de su madre, pues se ve como una verdadera artista, de acuerdo con sus seguidores, quienes le regalaron su like.

Buenos días no he subido una foto con maquillaje. Tiene un efecto entonces se ve cargado, pero me gustó ¿Cómo va su viernes? ¡Ya casi es navidad!, escribió la joven en su foto la cual alcanzó más de dos mil likes, además de varios comentarios de todo tipo, entre ellos el de su madre, Ninel Conde quien reveló que Víctor Guadarrama, diseñador de imagen, fue el encargado de transformar a la también hija del actor Ari Telch.

"Eres una chica muy bella Sofi, confía en tú luz que destilas", "Eres como un bombón: un bonito envoltorio por fuera con un dulce corazón de chocolate por dentro", "Eres una niña con y sin maquillaje muy bonita y no cualquiera afortunada de no depender de él, el viernes pinta maravilloso aquí en el puerto, saludos, hermosa", le escribieron a la joven.

Aunque muchos no lo saben Sofía Telch tiene muy buena relación con su madre Ninel Conde, y aunque pocas veces se les ha visto juntas a madre e hija su relación ha estado muy unida, una de las ocasiones más recientes en que la joven hizo una aparición pública, fue en la boda de Ninel Conde, donde la chica llegó a bordo de una camioneta.

Para quienes no lo saben Sofía Telch se está convirtiendo en influencer de Instagram, donde cuenta con casi 40 mil seguidores quienes son testigos de su belleza y de los tips que da, por lo que pronto la joven podría despegar al igual que su madre en cuestión de fama y todo por lo bonita que se ve.

Sofía Telch tiene una belleza única al igual que su madre Ninel Conde/Instagram

Regresando con Ninel Conde, la artista a pesar de ser una mujer casada, la cual se alejó del medio de la farándula por un tiempo, sigue en problemas con su ex pareja Giovanni Medina, con quien pelea la custodia de su hijo menor Emmanuel, pues el empresario asegura que la artista no es buena madre, algo que ha ocasionado alborotó entre los medios.

Y es que para quien no lo sabe Giovanni Medina se ha encargado de revelar varias cosas personales de Ninel Conde, quien al parecer ya no quiere desperdiciar tanto tiempo en pelear con el padre de su hijo, pues la también cantante asegura que el empresario ha mentido con la finalidad de quedarse con el menor.

Recordemos que una de las molestias de Giovanni Medina, hacia Ninel Cuando, supuestamente era que la artista prefería las fiestas que cuidar de su hijo, pues en unas pruebas que al parecer entregó a sus abogados que llevan el casi la actriz se la pasaba con sus amigos a altas horas de la noche, algo que al empresario no le parece apropiado para su hijo.

Por su parte Ninel Conde se ha mantenido alejada de las entrevistas y prefiere que todo se resuelva por medio de las leyes, mientras tanto ella disfruta su matrimonio con su ahora esposo Larry Ramos.