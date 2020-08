Hija de Niurka Marcos luce el cuerpazo que logró durante toda la cuarentena

Romina Marcos la hija de Niurka Marcos cada vez se muestra más delgada en redes sociales y el motivo es por el estilo de vida que empezó adoptar desde hace meses, el cual consiste en una buena alimentación, ya que la chica quiso cambiar sus hábitos de una vez por todas para comenzar estrenar cuerpo el cual luce cada que puede ante sus seguidores.

La foto que compartió Romina Marcos de 24 años de edad causó asombro, ya que se sigue viendo mucho mejor, incluso sus seguidores le comentaron en Instagram que está a nada de superar el físico que se carga su madre Niurka Marcos, ya que la también youtuber está enfocada en llevar su cuerpo al limite, pues le encanta hacer ejercicio en su hogar a lado de su hermano Emilio Osorio, con quien se lleva muy bien.



Hasta el momento la publicación alcanzó más de 16 mil likes, además de varios comentarios los cuales en su mayoría le hacen saber que es una diosa y algunas preguntas sobre que ejercicios realiza para tener un abdomen tonificado, pues a simple vista se puede apreciar esa parte de su físico el cual es irresistible, además de su pequeña la cual pudo haber heredado de su madre.



"Que linda te queda esa blusa preciosa", "Eres arte Rom eres perfección", "Te admiro a ti que has crecido a lado de tan bella mujer y demuestras que eres única e invaluable. Me encanta que eres una chava sin filtros un saludo y un abrazo las amo", "Me encanta tu seguridad eres muy bonita y disciplinada", "Que hermosa estás bebe y que bonita tu blusa, donde la compraste", "Romi hola, como controlas la ansiedad? Cuantas hrs haces de ejercicio? Saludos romi @romimarcos", le escriben a Romina Marcos en Instagram.