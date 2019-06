Hija de Niurka detenida por portar una pipa para marihuana

La hija de Niurka Marcos, Romina fue detenida mientras circulaba por una de las avenidas de la Ciudad de México y es que la misma joven fue la encargada de explicar que fue lo que pasó en sus redes sociales.

Romina decidió dar la cara ante sus fans pues aseguró que algunos medios comenzaron a mentir sobre la información ya que se dijo que la youtuber había pisado la cárcel hecho que negó pues Niurka de inmediato fue por ella.

"Nos pararon, nos revisaron, nos encontraron una pipa y se aprovecharon un poco de la situación. Nos llevaron a un juez cívico y al final pues obviamente salimos porque no traíamos nada. La pipa solo esta ahí. Así que recuerden, para que no se los pend$%& ustedes pueden traer menos cinco gramos y mientras no la estén consumiendo no pasa nada", comentó Romina.

Horas más tardes la hija de la cubana decidió compartir otra historia donde mostró su molestia por como se estaba manejando lo de su detención por lo que una vez más aclaró que fue lo que pasó pues no quería que su carrera fuera manchada.

"Las notas que están sacando dicen a lo mejor el encabezado no es el mejor porque dice que 'detienen a hija de Niurka Marcos por estar fumando marihuana en la calle', eso no es cierto okey eso pues de cierta forma los medios lo tienen que hacer para pues llamar la atención al final es su trabajo lo respeto pero eso no es cierto..." dijo Romina en sus historias.

Por si fuera poco hace unos días Niurka estuvo en el ojo del huracán pues dijo en redes sociales que ella fue la mejor Aventurera de la obra por lo que los fans de Edith González se molestaron bastante arremetiendo contra ella.

Incluso Carmen Salinas se mostró muy molesta pues no imaginó que la vedette fuera a decir eso tras la muerte de Edith González, pero al final arreglaron las cosas fuera de la prensa dejando atrás el pleito.

Cabe mencionar que Niurka es una fiera cuando se trata de defender a sus hijos y es que una vez Romina fue rechazada en un casting cuando supuestamente ya había pasado todos los filtros, por lo que la cubana se le fue con todo a la productora Magda Rodríguez.