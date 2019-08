Hija de Niurka se deja ver en bikini y tiene tremendo cuerpazo

Romina Marcos demostró que posee el cuerpazo que se carga su madre Niurka y es que la joven quien cada vez más se da a conocer en el mundo del espectáculo apareció en un candente bikini con el cual dejó a todos con la boca abierta.

La foto de la también youtuber alcanzó más de 17 mil likes y cientos de comentarios de todo tipo donde le hacen saber que es toda una chica sexy, pues pocas veces se le había visto a Romina verse en paños menores.

"Tanta perfección en dos fotos eres perfecta", "Hermosa como siempre Romi", "Eres una bonita, muchísimo éxito con tu carrera musical, súper talentosa!", fueron algunos de los comentarios para la chica quien está forjando una carrera independiente al igual que su hermano Emilio.

Para los que no sabían Romina es una cantante que se dio a conocer en el mundo de YouTube gracias a varios videos donde mostró como es vivir con su polémica madre y sus hermanos, con quienes se llevan de maravilla.

Recordemos que hace unas semanas el nombre de Romina estuvo en el ojo del huracán ya que fue detenida por la policía por potar una pipa de marihuana y aunque no estaba consumiendo fue a dar a las autoridades por lo que su madre actuó de inmediato.

Aunque la chica se molestó con los medios pues habían dicho que estaba fumando por lo que se defendió y aclaró todo por medio de un video en sus historias de Instagram.

"Nos pararon, nos revisaron, nos encontraron una pipa y se aprovecharon un poco de la situación. Nos llevaron a un juez cívico y al final pues obviamente salimos porque no traíamos nada. La pipa solo esta ahí. Así que recuerden, para que no se los pend$%& ustedes pueden traer menos cinco gramos y mientras no la estén consumiendo no pasa nada", comentó Romina.

