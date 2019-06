Hija de Peña Nieto lanza atrevidos piropos a Enrique Iglesias

Nicole Peña, hija de Enrique Peña Nieto, expresidente de México, asistió a un concierto del cantante español Enrique Iglesias y le lanzó atrevidos piropos. El hecho ocurrió este fin de semana en Ciudad de México, donde se presentó el artista.

Enrique Iglesias se presentó el viernes por la noche en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, donde tuvo una excelente respuesta por parte del público mexicano que asistió a ver su show. Entre el público se encontraba Nicole Peña, hija de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo a reporte de distintos portales de noticias, entre ellos Grupo Fórmula, Nicole se desvivió por el cantante, quien seguramente es su ídolo, puesto que le lanzó piropos muy fuertes.

Y es Nicole Peña quien comparte en sus historias de Instagram varios videos del show de Enrique Iglesias, y se escuchan algunos gritos que lanzó al cantante de éxitos como "El perdedor", "Bailamos" y "Súbele a la radio".

Nicole Peña ha estado en boca de todos en días recientes, ya que supuestamente tiene una relación sentimental con Alejandro Espinoza Rivera, quien es sobrino de Angélica Rivera, exesposa de su papá, Enrique Peña Nieto.

La pareja hizo público su romance, a través de las redes sociales el pasado 23 de mayo. La relación que tienen ha sido muy comentada y criticada, sin embargo eso no les importa y continúan con ella.

Enrique Peña Nieto no estaría muy de acuerdo con el noviazgo que su hermosa hija tiene con el sobrino de Angélica Rivera, pero al parecer ambos se quieren y la joven publicó en Instagram Stories varias imágenes donde ambos aparecen muy contentos.

En Instagram, Nicole Peña posteó una fotografía en la que aparece al lado de Alejandro, y le expresa lo mucho que lo quiere con unas palabras verdaderamente románticas.

Tú eres yo y yo soy tú. Somos dos en uno; somos uno. Just us two (Sólo nosotros dos)”, y con ello queda claro que ambos se quieren y desean continuar con su relación sentimental.