Hija de Peña Nieto tiene romance con sobrino de Angélica Rivera

Enrique Peña Nieto estaría en total desacuerdo con el noviazgo que tiene su hija Nicole Peña con Alejandro Espinosa, ya que es sobrino de su ex esposa Angélica Rivera.

La revista TVNotas señala que Nicole Peña presentó ante sociedad a Alejandro Espinosa como su novio, en la misma boda donde su papá Enrique Peña Nieto presentó a Tania Ruiz como su pareja sentimental.

Alejandro Espinosa es hijo de Maritza Rivera, una de las hermanas de la ex Primera Dama de México. El ex presidente no estaría de acuerdo con el noviazgo de su su hija, pues quiere romper todos los lazos con Angélica Rivera. Un fuente consultada por la revista antes mencionada dijo:

"Durante el tiempo que Angélica estuvo casada con Enrique Peña Nieto, sus cinco hermanos Maritza, Adriana, Elisa, Carito y Manuel, con parejas e hijos, estuvieron siempre presentes en todos los eventos y viajes de la presidencia. Muy a su pesar, Enrique compró el paquete familiar completo. Angélica y su familia eran la comidilla de Enrique y sus amigos políticos y empresarios; a sus espaldas, decían que no sabían manejarse en sociedad, ni tenían buen gusto, que eran nacos”.

Nicole es muy tierna e ingenua, y Enrique teme que pueda embarazarse, porque cree que Alex está con ella para sacarle provecho.

Fue en esas convivencias de la familia de Angélica Rivera, donde Paulina Peña fue conquistada por Alejandro Espinosa. Supuestamente Enrique Peña Nieto no toleraba a la familia de su entonces esposa, pues los miraba como oportunistas.

La fuente consultada por TVNotas mencionó: “Enrique ahorita está infartado, que se lo lleva la chin...con la relación, porque creía que por fin había dejado atrás a la bola de zánganos de los Rivera. Él ya no quiere tener más tratos ni con Angélica ni con su familia”.