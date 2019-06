Hija de Ricardo Montaner, criticada por tener relación tóxica

Evaluna, la hija de Ricardo Montaner, es criticada en redes sociales por tener supuestamente una relación tóxica con su novio, y todo por una conversación que circula en redes y la tuvieron ambos. Tras leer el chat, usuarios le piden al novio de Evaluna que vaya al psicólogo.

La conversación supuestamente la publicó la misma Evaluna, y tuvo que enfrentar ciertas críticas y comentarios quizá nada agradables. A través de Instagram, la hija del famoso Ricardo Montaner difundió algunos mensajes que tuvo ocn su novio, quien es cantante.

Te juro que me dan ganas de preguntarte: ‘¿cómo estoy?’ Y que tú me digas: ‘hoy estás feliz’, y yo me pongo feliz”, escribió Camilo a la hija de Montaner.