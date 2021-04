Hija de Sergio Andrade revela lo que piensa sobre él y su pasado

México.- Cantante, bailarina y tiktoker, Valentina de la Cuesta se ha ganado el reconocimiento y admiración de parte de sus seguidores sin hablar una sola palabra sobre su padre, el polémico Sergio Andrade, quien sostuvo una relación con la conductora Karla de la Cuesta, logrando tener una hija juntos.

En el año 2000, la madre de Valentina, Karla de la Cuesta, se vio involucrada en el caso de Andrade y Gloria Trevi. Años más tarde, su hija participa en una obra que trata el delicado de tema de mujeres víctimas de trata, donde da vida a una joven maltratada.

En entrevista, la joven es cuestionada sobre el impacto que ha tenido ser hija de Sergio Andrade, uno de los hombres más odiados de México, pero sostiene que esto no le ha afectado en lo absoluto, pues no lo conoce, no tiene interés en hacerlo y él nunca la ha buscado.

Esto opina la hija de Sergio Andrade sobre él:

No me importa. Yo no tendría por qué sufrir algo que a mí no me afecta en lo absoluto. Sí es mi papá, yo problemas no tengo. Es un señor que está allá y yo de ahí no me meto. No me importa. Yo solamente sé de él lo que los medios saben, pero él jamás se ha intentado comunicar conmigo", cuenta Valentina en entrevista.