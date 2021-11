Hija de Valentín Elizalde reclama que cambiaron de nombre y vendieron bienes de su padre

México. Valeria Elizalde, hija de fallecido Valentín Elizalde, es entrevistada para un canal de YouTube y comparte anécdotas y situaciones referentes a la herencia y bienes materiales del cantante de temas como La papa.

Valentín Elizalde reclama que cambiaron de nombre y vendieron muchos de los bienes de su papá Valentín Elizalde y ella, al hacerlo público, no es para crear controversia, sino porque le gustaría saber dónde fue a parar todo lo que "El Gallo de Oro" logró como fruto de su trabajo.

"Es una situación desde hace como 15 años y pues ya soy mayor de edad, sus hijas lo somos y nos gustaría saber simplemente dónde está lo que mi papá hizo, sus carros, casas, locales que tenía, todo lo cambiaron de nombres", dice Valeria.

Valeria Elizalde, de 20 años de edad, remarca que no pretender quitarle la casa a su familia, simplemente busca la verdad. "Mi hermana y yo no sabemos nada, queremos saber qué pasó con lo que mi papá logró como fruto de su trabajo."

Valeria Elizalde. Foto de Instagram

Deja en claro que no es una interesada. "Cambiaron de nombres, vendieron muchas cosas, tengo entendido que fueron mi abuela (paterna) y la familia de mi papá; yo sé que ellos están involucrados."

Valeria, quien estudia Ciencias de la comunicación y desea dedicarse a medios una vez que concluya la carrera, cuenta también que de su papá Valentín le han contado muchas cosas bonitas, anécdotas sobre todo de los inicios en su carrera.

"Se desesperaba mucho en sus inicios como cantante porque quería triunfar, no tenía los recursos, empezó trabajando en el campo, vendía figuras de yeso, lavaba platos en lugares de comida", se emociona al contar en la misma entrevista.

Acerca de la serie que desean producir sobre la vida de Valentín, Valeria dice que le encantaría ver en pantalla cómo fue la vida, inicios y ascenso al triunfo de su famoso papá, pero no hay nada concreto aún.

"No hay nada fijo, todo depende de sus tres hijas, somos las de los derechos, pero no todas queremos; le niña menor, con quien no tengo comunicación, no está de acuerdo, ojalá que acordemos algo más adelante y se haga realidad."

Valentín Elizalde Valencia era originario de Jitonhueca, Sonora, México, y murió asesinado el 25 de noviembre de 2006 en Reynosa, Tamaulipas, luego de terminar un concierto a los 27 años de edad.

Leer más: Hijos de Lalo "El Gallo" Elizalde lo recuerdan en la fecha de su natalicio

Valentín Elizalde logró triunfar en la música, ver y disfrutar de su éxito y entre los temas que colocó en el gusto del público destacan Vete ya, Como duele, Lobo domesticado y Volveré a amar.