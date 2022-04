Hija del actor Héctor "N" se declara en quiebra y también que vive deprimida

México. Daniela Parra, hija del actor Héctor "N" quien se encuentra preso en CDMX y es señalado de presunto abuso en contra de su hija, se declara en quiebra y también dice que vive en depresión.

A raíz de lo que le pasa a su papá, Daniela comenta en entrevista con el programa Sale el Sol que a veces siente que no puede más, pero toma fuerzas de donde ni siquiera se imagina para pasarla y seguir adelante.

"A veces no me deja ni levantarme", dice Daniela respecto a la depresión que la acecha, además su papá no tiene dinero y ella se las ingenia para pagar los fuertes gastos que tiene y también a los abogados que lleven el caso.

Hace casi un año Héctor "N" fue detenido afuera de su casa en CDMX y trasladado al reclusorio por presuntamente abusar de Alexa su hija, cuando era una niña, y ahora su otra hija Daniela dice que sufre depresión por todo lo que le pasa a su papá.

Daniela Parra y su papá Héctor "N". Foto de Instagram

"Lo veo bien, no ha perdido el bueno humor, el carisma, da clases de teatro allá dentro, toma clases de derecho; está desesperado, claramente, pero con todo", dice Daniela Parra al programa de Imagen Televisión.

Además Daniela cita que el proceso legal del actor también ha sido complicado de sobrellevar para ello, decidió buscar ayuda psicológica después de que afirmó que su familia está en bancarrota, pues su papá no tiene "ni un peso".

Daniela señala que le causa sufrimiento, estrés y por lo tanto vivir en depresión el saber que su papá esté preso, su hermana Alexa por lo que ha ocasionado con sus acusaciones, la presión social, todo eso le impide a veces levantarse de su cama.

"Me tengo que mantener yo, tengo que mantener todo esto. Me cae el peso encima, pero lo estoy logrando, mucha gente me ha apoyado", dice la joven, quien no pierde la esperanza de que la verdad salga a la luz y todo se aclare muy pronto.