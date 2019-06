Hijas de Jenni Rivera, quiénes son.

El pasado 9 de diciembre del 2012, una tragedia apagó el canto de Jenni Rivera. La muerte de la diva de la banda consternó a México y a Estados Unidos. Dolores Janney Rivera Saavedra, más conocida como Jenni Rivera murió en un trágico accidente de avión en Nuevo León. La grupera dejó un gran vacío en sus familiares y en sus millones de fans. Rivera dejó huérfanos a cinco hijos; Chiquis Rivera, Michael Marin, Jacqie Campos, Jenicka López y Johnny López.

Tras la muerte de Jenni, la familia Rivera no ha dejado de estar en el ojo del huracán. Principalmente los hijos de la Diva de la Banda que han dado mucho de qué hablar por su comportamiento. Tiempo antes de que Jenni muriera se habló de que Chiquis Rivera había tenido una relación amorosa con Estaban Loaiza, actual pareja de la cantante en ese momento. Jenni nunca aseguró que su hija tuvo algo que ver con el ex beisbolista pero si se distanció de Chiquis Rivera. Pero por qué los hijos de La Diva de la Banda han estado en el ojo del huracán.

Johnny Ángel López

Johnny es el más pequeño de los cinco hijos de Jenni Rivera y aunque había intentado mantenerse alejado de las cámaras, el joven generó polémica al declararse públicamente gay en el 2017.

“Con todo el respeto para la gente que me está viendo, mi novio Joaquín y yo estamos muy emocionados. Estoy enamorado de él. Mañana es nuestro segundo aniversario. Nosotros nos separamos por un año y medio, y durante el tiempo que estuvimos separados yo tuve romances con mujeres, pero yo sé que lo amo. Estoy feliz”.

Jacqie Campos

Jacqie llamó la atención de las cámaras luego de que diera a conocer que consumía drogas y que había mantenido una relación lésbica. Jacqie también llamó la atención luego de que anunciara a sus 15 años que estaba embarazada.

“Empecé a tener relaciones sexuales a muy temprana edad. Desde los 15 a los 19 estuve tratando de encontrar a alguien que me amara y no me abandonara como lo hizo mi papá”.

Chiquis Rivera

Chiquis Rivera acaparó las miradas luego de dar a conocer que su padre, José Trinidad Marín, abusaba de ella, al igual que de su tía Rosy Rivera y de su hermana. Chiquis tambien fue blanco de críticas luego de que se diera a conocer que supuestamente tuvo una relación sentimental con expadrastro Esteban Loaiza, provocando el divorcio entre el beisbolista y su madre Jenni.

Chiquis siempre negó y Jenni nunca afirmó si esto realmente su hija la traicionó con Loaiza. Chiquis nunca logró reconciliarse con su madre.

Michael Marin

Michael es el más pequeños de los hijos de Jenni Rivera que tuvo con su exesposo José Trinidad Marín. En el 2010 acaparó la atención de las cámaras cuando fue arrestado en Riverside, California. Michael presuntamente había sostenido relaciones sexuales con una adolescente de 14 años y la habría obligado a tener sexo anal, según publicó People En Español. Marín salió libre luego de pagar una fianza de 50 mil dólares.

Jenicka López

Jenicka López ha sido la menos polémica de la dinastía Rivera. Jenicka ha sabido mantenerse en un bajo perfil, su único escándalo fue cuando su prima Abigaíl acusó a la joven de agredirla físicamente.