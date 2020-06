Hijas de Lupillo Rivera se pelean por problemas de sus padres

Tal parece que la pelea entre Mayeli Alonso con su exesposo Lupillo Rivera está afectando a terceras personas en esta caso las hijas del cantante, quien procreó con distintas mujeres dejando en claro que el pleito se salió de control.

Resulta que Mayeli Alonso rompió el silencio sobre todo lo que se ha dicho de su separación con Lupillo Rivera, fue tanta la molestia que la empresaria le dijo por medio de un en vivo al 'Toro del Corrido', que cerrara la boca, y es que el artista aseguró que ella fue infiel, lo que causó la furia de la mujer.

"Para empezar cuando habla un hombre de una mujer es porque no tiene hue$%& punto, okey, número dos yo ya eso lo explique hace dos años en el programa del Gordo y la Flaca y en otros programas ya hable de eso esa mala publicidad ya me la había dado Al Rojo Vivo"", dijo Mayeli Alonso en un live.

Ahora la hija mayor de Lupillo Rivera, Ayana Rivera (fruto de su primer matrimonio con María Gorola) se le fue con todo a Mayeli Alonso, pero dicha reacción no le gustó del todo a su media hermana Lupita Rivera, quien no dudó en defender a Mayeli Alonso por medio de redes sociales.

"No tienes absolutamente ningún derecho de hablar sobre mi madre de ninguna manera, ¿qué obtienes de esto? me gustaría que respetaras a mi madre como yo e respetado a la tuya. ¿Has visto todo el dolor causado entre la familia Rivera durante los últimos años y definitivamente no quiero eso", dice parte del mensaje de Lupita.

Tras el comentario lanzado por la menor Ayana Rivera le respondió y aseguró que deberían estar agradecidas con su padre, ya que sin él nadie hablaría de ellas desencadenando una guerra entre las jóvenes.

