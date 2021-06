Hijas de Valentín Elizalde demandarán a su abuela Camila Valencia por negarles su parte de la herencia

Valeria y Gabriela, hijas de Valentín Elizalde, presentarán una demanda en contra de Camila Valencia, madre del Gallo de Oro, por negarles acceso a los bienes que les corresponde en su parte de la herencia.

Las dos hijas mayores de Valentín Elizalde siguen en un disputa por la herencia de su padre, esto luego de que su abuela, Camila Valencia, cambió todos los bienes del fallecido cantante a su nombre.

En entrevista con Sale El Sol, Valeria y Gabriela Elizalde también comprobaron que son las únicas propietarias de todo lo relacionado al nombre de Valentín Elizalde, por lo que nadie más puede lucrar con la marca del cantante.

“También mis tíos, nos hemos enterado que han vendido bienes de mi papá. También le pedimos a Francisco que detenga la venta de la hacienda”, añadió Valeria.

Mencionaron que entre los familiares del difunto Valentín Elizalde han habido bastantes conflictos, y que incluso doña Camila Valencia había intentado causar diferencias entre ellas dos y le ha hablado muy mal de otros familiares.

Asimismo, Valeria Elizalde comentó que Camila Valencia tomó con ellas una muy mala actitud, y que se distanció luego de notar el disgusto por parte de ellas.

“Yo en su momento le agradecí cuando me abrió la casa de mi papá, y estuve con ellos. Ellos me pidieron que firmara un papel, al cual no accedí, la familia de mi mamá no estaba de acuerdo tampoco. Hubo unos detalles con su actitud varias veces. Estas fueron sus palabras: ‘Si no estás a gusto, órale’”.