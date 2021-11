Hijo de Andrés García confiesa como cayó rendido a los pies de la desaparecida Joana Benedek

Leonardo García de 48 años de edad al igual que su padre Andrés García es todo un conquistador, pues en una entrevista para el programa De Primera Mano, confesó que salió durante muchos años con la actriz Joana Benedek, pero lo que más llamó la atención fue que él cayó rendido a sus pies.

De acuerdo con Leonardo García fue su padre quien lo invitó a una cena donde la actriz rubia también se presentarían pues se encontraban grabando una telenovela juntos, pero el también conductor nunca se imaginó que Joana Benedek fuera una mujer demasiado bella, pues así la describió.

"Y de repente que entra Joana que yo no la conocía, pero es una mujer espectacular irradia parte de su belleza ella tiene una energía muy padre, muy bonita y cuando entró yo estaba platicando con mi papá así y de repente estaba con Lucía estábamos un buen cotorreo y volteó así como de película y la veo y me ve y me clava la mirada ella y yo así y vino obviamente con nosotros pues era cena de la novela", dijo el caballero.

Por si fuera poco deja en claro que el romance se vivió de la mejor manera, pues como se dijo anteriormente salieron varios años, pero sobre todo su relación fue muy formal.

Fue un flechazo inmediato y se dio y salimos mucho tiempo de hecho pues salimos varios años y esa fue la verdad de esa situación, por si fuera desmintió que su padre peleó el amor de la actriz de origen rumano, pues eso se dijo anteriormente, pero aclaró que todo eran rumores.

Qué fue de Joana Benedek

Para quienes no lo saben desde 2012 Joana Benedek decidió dejar el mundo de las telenovelas para darle otro giro a su vida, pues se centró en el mundo espiritual además de las energías, por lo que ya no volvió a la pantalla chica, por si fuera poco lanzó un canal en YouTube donde hablaba de diversos temas, pero desde hace dos años ya no comparte nada, por lo que se le ha perdido la pista.