Hijo de César Bono contradice a su padre y asegura que no es un mantenido

México. Leonardo Bono, hijo de César Bono, intenta limpiar su nombre y asegura que no es un mantenido, él trabaja, tiene su propio dinero y no depende económicamente de su famoso papá.

César Bono, quien ha enfrentado una serie de problemas con su salud en los últimos meses, se recupera de ellos y en el programa Sale el Sol dijo que le urgía trabajar ya porque tenía hijos que mantener.

Tras la declaración del primer actor en redes sociales comenzaron a llamar "mantenido" a Leonardo Bono, uno de los hijos de don César, y ahora en declaraciones al mismo programa de televisión Leonardo se defiende.

Leonardo aclara que también es actor, tiene sus propios ingresos porque trabaja y no es ningún mantenido, además dice que lo que su papá dijo respecto a que debe trabajar para mantener a sus hijos lo refirió en tono de broma, puesto que es parte de su carácter y personalidad.

Leonardo Bono con su papá don César Bono. Foto de Instagram

"Me di este espacio para limpiar mi nombre porque por los comentarios que hubo en este programa, la semana pasada, yo recibí mensajes de odio en mis redes sociales, mi padre no nos mantiene, no somos hue...", señala Leonardo.

Respecto a las declaraciones del señor Bono, este dijo en Sale el Sol que ya deseaba recuperar totalmente su salud para trabajar porque ocupaba dinero para salir adelante y mantener a su familia:

"Muchas ganas y mucha necesidad. Tuve cuatro hijos; las hijas están casadas y las mantienen sus maridos, mis yernos, pero los hijos hombres no están casados y todavía dependen económicamente de mí, y la mamá de ellos también depende de mí".