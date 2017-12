Hijo de Gloria Trevi manda bello mensaje a Keaton Jones

Luego de que se hiciera viral el video del niño Keaton Jones lamentando cómo sus compañeros de escuela lo acosaban, el hijo menor de la cantante Gloria Trevi, Miguel Armando Gómez, grabó un mensaje que fue publicado por la artista en sus redes sociales.

En el video de un minuto de duración, el hijo de Gloria Trevi y su esposo, Armando Gómez, dice en inglés que fue víctima de “bullying” no solo hacia su persona, sino que también otros niños insultaban a su madre.

Dirigiéndose a Keaton Jones, Miguel Armando expresó:

“Quería compartirte una historia personal, a mí también me hacían ‘bullying’ cuando estaba en el cuarto grado. Mis compañeros me decían apodos, y también insultaban a mi mamá. Estaba muy molesto por eso y quería pelearme con ellos, pero no lo hice”.

#KeatonJones #standwithkeaton @elbullyingnoesunjuego #stopbullying @miguelarmandogt #masamorparaelmundo❤ Una publicación compartida de Gloria Trevi (@gloriatrevi) el 11 de Dic de 2017 a la(s) 10:40 PST

“Un día los miré a los ojos y les dije: ‘No’. Luego me marché y eso me funcionó. Creo que si lo intentas puede funcionar, pero si no, siempre puedes hablar con un adulto. Eso funciona también”, resaltó.

La mamá de Keaton fue por él a la escuela antes de la hora del lunch (otra vez), porque su hijo tenía miedo de que llegara ese momento, cuando lo recogió es que grabó el video que ha logrado ya más de 20 millones de reproducciones y contando, en él se ve al pequeño hablando sobre su situación.

“Se burlan de mi nariz, me llaman feo, me dicen que no tengo amigos”, cuenta entre lágrimas y continúa:

“Me derraman leche y ponen jamón bajo mi ropa, me avientan pan. Sólo por curiosidad, ¿por qué hacen bully? ¿Cuál es el punto de eso? ¿Por qué encuentran diversión en ir con personas inocentes y encontrar la manera de ser malos con ellos? No está bien”, explica y comparte lo que siente cuando ve que se lo hacen a otros:

“No me gusta que me lo hagan a mí y claro que no me gusta que se lo hagan a otras personas, porque no está bien. Personas que son diferentes no necesitan ser criticados por eso. No es su culpa, si se burlan de ti, no dejes que te molesten”.