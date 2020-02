Hijo de Grettell Valdez desplaza cantando a la hija de Inés Gómez Mont

No cabe duda que los hijos de los famosos cada vez más se apoderan cada día más de la fama, pues le muestran al mundo los talentos ocultos que tienen como el hijo de Grettell Valdez y Patricio Borghetti.

Resulta que Santino quien estaba en una entrevista con su mamá decidió cantar para demostrar su perfecto dominio en el inglés, pero la forma en que entonó el tema sorprendió a miles pues aseguran tiene muy buena voz.

Pero eso no fue todo pues el pequeño demostró que no solamente la hija de Inés Gómez Mont canta y es que la desbancó con la forma en la que lo hizo, mientras tanto su madre quedó impactada al ver la capacidad que tiene el menor para cantar.

Tiene once años ya hubiera querido yo a los once años tener la energía y la seguridad que tiene para plantarse en un escenario, y hoy que lo vi en la escuela tan desenvuelto, tan increíble, manejando el escenario de una manera espectacular o sea literal me quede con la boca abierta llore de la emoción, dijo Grettell.

Mientras tanto los usuarios se quedaron con la boca abierta al igual que la actriz por la manera en que cantó ante la cámara.

"Santino muy talentoso espero que siga explotando su talento por cierto muy guapo", "Ese niño es mini patito que lindo canta ojala que siga el camino de sus padres", escribieron los internautas.

Cabe mencionar que los padres del menor mantienen una buena relación, pues se les ha visto juntos en algunos eventos familiares.