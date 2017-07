Hijo de Grettell audiciona para bioserie de Luis Miguel

La actriz Grettell Valdez dijo que el casting que realizó su hijo Santino para la bioserie de Luis Miguel fue una excepción, toda vez que no planea lanzarlo como actor ya que quiere que disfrute de su niñez.

Tu y Yo ✨ #santopuroamor mi todo ❤️ Una publicación compartida de Grettell Valdez (@grettellv) el 20 de Jun de 2017 a la(s) 12:04 PDT





"Hizo casting y ya, no es algo en lo que estemos ahí, tratando de que se quede. Fuimos porque nos invitaron a hacerlo, pero la verdad es que quiero que ahorita Santi se enfoque al ciento por ciento a la escuela".

Así mi día #santopuroamor Una publicación compartida de Grettell Valdez (@grettellv) el 11 de Jun de 2017 a la(s) 3:52 PDT

Este sábado y domingo se realizan las audiciones para la serie autorizada del cantante en un hotel de la Ciudad de México con la presencia de Diego Boneta, quien dará vida a "El Sol".



Se busca cubrir todas las etapas de Luis Miguel, por lo que se convocó a niños de varias edades.

#tbt Tu y Yo #todoconamor #mibebedemama #viajandoconamor Una publicación compartida de Grettell Valdez (@grettellv) el 29 de Jun de 2017 a la(s) 10:07 PDT





"Sé que va ir mucha gente. Si en algún momento llega a pasar que Santi se quede pues cumplirá, lo hará como una excepción y fue algo chistoso porque nos hablaron y fuimos y ya", explicó.





"Santi está en una etapa padrísima", insistió en entrevista con Notimex, quien fuera villana en melodramas como "Camaleones", "Lo que la vida me robó" y "Lo imperdonable".

Grettell Valdez y Patricio Borghetti son padres de Santino. Foto: Twitter



Al cuestionarle sobre si en un futuro le gustaría que su hijo siguiera sus pasos en el mundo de la actuación, comentó: "no sé lo que vaya a pesar, ahorita tiene 8 años y lo más importante es su escuela, no quiero que sea un niño-adulto, quiero que disfrute todas sus etapas. Cuando termine la prepa ya él decidirá y obviamente lo voy apoyar".



El año pasado, Grettell co-protagonizó "Las amazonas" de Salvador Mejía, y para este 2017 volverá a convertirse en una villana en otra telenovela, de la cual no quiso dar detalles por ahora.