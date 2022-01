Hijo de Jenni Rivera harto de los problemas que siempre ha tenido su familia por años

Michael Rivera uno de los hijos mayores de Jenni Rivera dio de que hablar en Twitter tras lanzar un mensaje sobre el escándalo que enfrenta la familia y lo que siempre ha pensado de ella, pues dejó claro que los problemas de dicha dinastía al parecer son de hace muchos años.

"Cuando publiqué esto l. Me refiero a TODA MI familia, desde que tengo memoria siempre ha sido una mierda, gente enojada o que no habla. Todo lo que siempre quise fue que mi familia se juntara y fuera una familia, ya no me estoy torturando creyendo eso", escribe Michael Rivera sobre el escándalo.

Y es que las cosas se pusieron más tensas cuando su hermana mayor Chiquis Rivera alzara la voz por sus hermanos para defender la herencia que les dejó su madre La Diva de La Banda, lo que provocó que casi todos los miembros se enfrentaran en una batalla por medio de las redes.

Incluso Mayeli Alonso ex esposa de Lupillo Rivera entró a la batalla que se dio por medio de Instagram donde los sobrinos y tíos se dieron con todo, pues hay quienes estaban a favor de Rosie y su hermano Juan Rivera, mientras que otros estaban de lado de los jóvenes quienes solo quieren lo que les dejó su mamá cuando murió en un accidente aéreo.

No conozco ninguna familia que no tenga algún tipo de drama. No está dirigido a miles como el tuyo aunque sea famoso o no, mantén tu círculo cerca, todos los demás son simplemente extra. Mi familia es enorme, pero sé mejor que tratar de ser un pacificador. Recorta los negativos", "Para decirte que tengo el mismo problema en mi familia lo único es que no estamos en los ojos", escriben los seguidores del joven.

Para quienes no lo saben el joven jamás se ha metido en el pleito de sus familiares, pero al parecer esta enorme pelea rebasó su paciencia, ya que siempre trató de mantenerse al margen, pero esta vez no pudo.

Cabe mencionar que Chiquis Rivera dijo en un video que sus tíos quieren ciertas cantidades de dinero para salir de las empresas de su madre, pero la intérprete de Entre Botellas señaló que ya se les pagó una cantidad y eso es todo lo que se les dará.

