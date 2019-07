Hijo de Jenni Rivera podría haber terminado con su novio

Una nueva polémica podría avecinarse en la familia Rivera y es que el hijo de Jenni Rivera, Juan, al parecer terminó con su novio Joaquín Navarro, con quien comenzó a salir a finales de noviembre del año pasado.

Y es que los rumores comenzaron a surgir luego de que toda la dinastía dejara de seguir al joven en redes sociales, pero todo aumentó cuando Juan Rivera llegó a la boda de su hermana Chiquis sin pareja, lo que desató la controversia.

Como todos saben era muy común ver varias fotos de los jóvenes en Instagram, pero ambos borraron toda señal de haber salido juntos en el pasado por lo que Juan podría enfrentarse a la prensa para conocer cual es su situación sentimental en estos momentos.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

Por si fuera poco el chico decidió comenzar una carrera como solista en el regional mexicano al igual que su madre por lo que está más que centrado en su ascenso a la fama y es que como todos saben sus hermanas mayores están teniendo éxito en la industria heredando el talento de su madre.

Algunos de los temas que a cantando Juan Ángel son Chicano jaliciense y canciones que su madre cantó en vida y lanzaron como una de las mujeres más populares del regional mexicano.

En Instagram el joven cuenta con más de 300 mil seguidores entre los cuales destacan Ángela Aguilar, Becky G y su cuñado ahora esposo de Chiquis, Lorenzo Méndez.

Cabe mencionar que hoy es el cumpleaños de Jenni Rivera por lo que su familia decidió lanzar un tema inédito llamado Aparentemente bien, el cual rebasó el medio millón de reproducciones en minutos, pues todo el público esperaba con ansias una nueva canción de la 'diva de la banda'.

"Feliz cumpleaños a la diva de la banda que la recordemos que por siempre vivirá en los corazones", "Hermosa la canción y el vídeo ni se diga, lindísimo, Jenny Rivera inigualable, simplemente la mejor", "No puedo dejar de escucharla, me da escalofríos al escuchar su voz y no paro de llorar", escribieron los fans a Jenni.