Hijo de Karla Luna Vs Karla Panini: todo lo que debes saber sobre la mediática "pelea" que tuvieron

La locutora de radio y comediante Karla Panini, quien formara parte del dúo cómico "Las Lavanderas", a través de su cuenta en Instagram, arremetió en contra de Rubén Luna, hijo de la actriz, cantante y también comediante mexicana Karla Luna, la "comare morena". La "comare güera" señaló que la "familia santa y ejemplar" de su fallecida "mejor amiga", prefiere hacer "circos mediáticos", pues no saben trabajar.

Todo comenzó cuando Karla Panini posteó en su feed de Instagram, una fotografía de la fiesta de cumpleaños de Sara Valentina, una de las hijas que tuvo Karla Luna con Américo Garza, hoy esposo de Karla Panini. Una usuaria de esta red social comentó: "felicidades a Sarita, ojalá que sea muy feliz y ojalá también de regalo, pudiera ver a su familia materna, que seguro la extrañan y no dudo que la quieran también".

Ante esto, Karla Panini manifestó que si dudaba del amor de la familia de Karla Luna hacia Sara y Nina Victoria, alegando que han tenido muchas oportunidades por parte de su esposo, Américo Garza, de poder verlas, convivir de manera sana con ellas y supuestamente, jamás han aprovechado esas oportunidades. "Mejor han preferido seguir haciendo shows mediáticos, chismes y escándalos en redes sociales, así que, sí, si dudamos que quieran verlas".

Rubén Luna aseguró que si tanto él, como su hermana mayor, sus abuelos y otros familiares, no han podido ver en mucho tiempo a sus hermanas menores Sara y Nina Victoria, es porque "ustedes que no llevan a mis hermanas a las convivencias que ya están dictadas".

Karla Panini no se quedó callada, no solo arremetió en contra de Rubén Luna, refiriéndose a él como "ridículo" y "payaso", sino también atacó a la familia de la "comare morena".

"Dime las cosas de frente o por teléfono, toda tu familia tienen nuestros contactos, ah, pero no, es mejor, en redes, porque tú y tu ridícula familia sacan provecho económico, siempre lo han hecho así, ya dejen de engañar a la gente con su cara y su pose de víctimas que ya nadie les cree".

Ponte a jalar niño, que en vida de tu madre solo le diste problemas, ningún orgullo ni tú, ni tú hermana psicópata, solo le sacaban lana y lo siguen haciendo todos. Si tan 'hombrecito' es el joven, busque a mi esposo y déjese de dimes y diretes en redes sociales, repito, busque a mi esposo, que es quien tiene toda la autoridad y la ley está y ha estado de su lado.

En otra publicación en sus redes sociales, Karla Panini compartió unas fotografías de una ocasión cuando, supuestamente, llevó a las hijas de Karla Luna a una convivencia con sus hermanos y abuelos maternos, quienes, al parecer, no fueron.

De acuerdo con Karla Panini, las convivencias de las niñas con su familia materna, están suspendidas por orden de un juez y a petición, según, de Sara y Nina.

"Rubén, no digan mentiras. Aquí te dejo estas fotos como prueba de una convivencia que yo misma las llevé, a la cual ustedes no asistieron. Así que no digas que nunca las hemos llevado o que no se cumple de este lado con lo que indica la ley. Si tu deseo es seguir litigando en redes sociales y en la suprema corte de Facebook, le seguimos, no tenemos problema".

Asimismo, la ex "Lavandera", pidió al hijo de Karla Luna dejar de influenciarse por su tía y hermana mayor, Stephany, y que mejor se comunique personalmente con Américo, "para que lleguen a acuerdos razonables y pensantes, si realmente es tu interés ver a las niñas, y no el de hacer una serie".

¿Quién tiene la custodia de las hijas de Karla Luna?

Karla Luna murió en septiembre de 2017 en Monterrey, Nuevo León, México, tras una ardua lucha contra el cáncer. A los días de su fallecimiento, Américo Garza se llevó con engaños a sus hijas Sara y Nina, quienes vivían en casa de sus abuelos maternos.

La Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, activó la Alerta Amber por la desaparición de las hijas de Karla Luna. En el boletín, se especificó que Américo Gaza había sido la persona que se las llevó.

Unos días después, la Alerta Amber fue desactivada, ya que el abogado de Américo Garza, demostró ante un juez que su cliente no había desaparecido, ni se había ido de la ciudad o del país, sino que estaba conviviendo con sus hijas. La custodia de las menores pasó a su padre biológico.

Te recomendamos leer:

Hoy en día, Sara y Nina viven con Américo Garza y Karla Panini, quienes tienen una hija en común llamada Isabella. Esta familia también está conformada por Gabriel, hijo que tuvo la ex "Lavandera" con el comediante Óscar Burgos, conocido como "El perro guarumo".