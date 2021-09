Hijo de Leticia Calderón confiesa que está enamoradísimo de Marjorie de Sousa

Vaya sorpresa se llevaron los medios, luego de la declaración que hizo Luciano, el hijo de Leticia Calderón y es que declaró su amor por la actriz Marjorie de Sousa de 41 años.

Resulta que el joven fue entrevistado cuando estaba a punto de irse, pero de inmediato los medios lo abordaron y le preguntaron si tenía novia, por lo que el joven de inmediato dijo que solo una y se trata de la actriz venezolana.

El joven rubio antes de irse le mandó un mensaje a Marjorie de Sousa y le dijo que la ama con todo su corazón desatando tremenda ternura, pues se sabe muy bien que el hijo Leticia Calderón es muy educado.

Mientras tanto los internautas comentaron sobre la declaración que hizo el joven y le hicieron saber a Leticia Calderón que es una madre demasiado entregada a sus hijos.

"Hermoso e inocente Luciano, todo el crédito se lo lleva su mamá Leticia Calderón que ha hecho de él", "Hermoso dios te bendiga siempre y a tu mami también para que siempre esté contigo", le escribe al joven.

Pero no todos fueron comentarios buenos, ya que la hermana de Julián Gil y ex cuñada de Marjorie de Sousa comentó que el joven no sabe lo que dice, pues siempre ha tachado a la actriz de ser una mala mujer.

"Mi vida, que inocencia…menos mal que solo es platónico", escribió Patricia Ramosco sobre las declaraciones del joven, pues ella no quiere a Marjorie de Sousa por los problemas que tiene con su hermano.

