Hijo de Leticia Calderón se siente usado por Yadhira Carrilo

Leticia Calderón aseguró que su hijo Carlo está harto de las mentiras de Yadhira Carrillo, esposa de su padre Juan Collado, reconocido abogado de la élite política de México y que enfrenta un proceso penal por presunta delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con la actriz, su hijo le ha manifestado sentirse "usado" cuando Yadhira Carrillo dice mentiras sobre la relación que tenía con su papá.

En una entrevista con Despierta América, programa de la cadena Univisión, Leticia Calderón contó: "una vez Carlo me dijo 'ya basta que me usen, no quiero que me usen', él se siente usado cuando la gente dice que él (Juan Collado) venía todos los días y que los llevaba a la escuela todos los días y que aquí estaba siempre, cuando ellos saben que no es cierto, entonces más los lastiman cuando son mentiras, ahora no les puedes esconder nada, ellos son los que se enteran primero de todas las declaraciones que hace la gente entonces más les duele".

Cabe señalar que la misma Yadhira Carrillo ha comentado ante las cámaras de varios programas de espectáculo, que su esposo Juan Collado tiene una buena convivencia con sus hijos Carlo y Luciano, fruto del entonces matrimonio entre el abogado y la actriz Leticia Calderón.

Dichas versiones de Yadhira Carrillo han sido desmentidas por la misma Leticia Calderón, quien señaló al respecto:

Por primera vez lo voy a decir, nunca había hecho declaración acerca de esto, pero sí me molesta profundamente que otras personas inventen cosas, no sé si para limpiar la imagen.

Juan Collado permanece desde el pasado 9 de julio en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.