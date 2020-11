"Hijo de Monarcas" película presentada en el FICM, retrata problemáticas que viven los michoacanos

Morelia, Michoacán.- La cinta "Hijo de Monarcas" recientemente fue presentada en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) y en su trama relata la historia de Mendel, un biólogo mexicano que regresa al estado de Michoacán, y reflexiona sobre la identidad híbrida del protagonista.

Es una película de esas que "son necesarias", por los temas que aborda como fronteras, migración y derechos. "Me llena el alma estar en este tipo de proyectos, aunque la historia no se centra en mí, simplemente acompaño en el viaje a Tenoch Huerta (Mendel) como su amigo", contó Ugarte, quien le da vida en la cinta a Pablo Quintero.

"Es de esos proyectos que creo que son necesarios, que plantean algo que va mucho más allá de lo que estamos acostumbrados a ver a veces en el cine", explicó el actor mexicano durante su participación en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) .

Ugarte da vida a un científico comprometido con los problemas actuales y activista que busca su crecimiento profesional.

Contó Ugarte y confesó que aunque los personajes son de diferentes lugares son las raíces las que los unen.

El largometraje "Hijo de Monarcas" fue presentado el pasado 31 de octubre en el FICM, plataforma que este año dio la oportunidad para que miles de personas la vieran, de forma virtual debido a la pandemia del coronavirus.

"Hay personas no pueden acudir a festivales, que ni se enteran de que existen o no puede ver tal o cual película y el hecho de que haya podido proyectar de manera virtual creo que acercó a mucha gente que no tiene oportunidad de ver estos proyectos".