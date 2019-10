Hijo de Paty Manterola explica la muerte de su abuelo Jorge

A principios de octubre Paty Manterola compartió en sus redes sociales la triste noticia de la muerte de su padre, el señor Jorge Manterola. "Aunque tu presencia física la vamos a extrañar mucho, sabemos que eres luz y tu alma vive y late muy fuerte dentro de nosotros". La inocencia y el amor de los niños es tan grande y puro, que en muchas ocasiones ayudan a superar momentos difíciles.

En una entrevista con el programa De Primera Mano, la cantante Paty Manterola contó que sus hijos estaban con ella cuando recibió la triste noticia. “Obviamente para ellos fue una noticia también muy fuerte, porque además vieron cuando yo recibí la noticia por teléfono y vieron cómo se puso mamá".

Yo lloré mucho, entonces me abrazaban, no sabían. Les dije 'es que Tito, Tito se nos fue, Tito ya no está con nosotros' y bueno, me abrazaron, lloraron.

Ante su penar, uno de sus hijos le dijo unas palabras que ayudaron a Paty Manterola a entender toda lo que estaba pasando. “Uno de mis hijos me dice, 'mami, pero no estés triste, Tito ya no está tan lejos como estaba'. (Él) vivía en Cuernavaca, nosotros en Estados Unidos; 'Tito ya no está allá hasta Cuernavaca, ahora está aquí con nosotros porque ya es luz, ya está aquí'".

Entonces con esas palabras de mi hijo dije: 'tienes toda la razón y ya está aquí'.

Paty Manterola, ex integrante de Garibaldi, señaló que en su familia creen que "somos luz de Dios, que entramos en un cuerpo, entramos en un cuerpo físico y va a llegar un momento de la vida en que vamos a dejar ese cuerpo y vamos a regresar a la luz de Dios y ellos escuchan esta teoría".