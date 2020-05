Hijo de Silvia Pinal dice que no golpeó a empleada doméstica que despidió

Un nuevo escándalo sacude a la familia Pinal y es que se dio a conocer que Luis Enrique Guzmán hijo de Silvia Pinal corrió de la casa de su madre a la empleada doméstica de su madre debido a la poca higiene que tenía según el empresario.

Por si fuera poco desmintió haber golpeado a la señora, ya que la revista Tv Notas, dio a conocer que Luis Enrique además de correrla la golpeó, por si fuera poco se dijo que la ahora exempleada era una mujer mayor.

"Quisiera yo tomar este espacio para aclarar lo que realmente esta sucediendo con esta persona que me ha denunciado, la persona que me a denunciado lleva viviendo en casa de mi madre todos los años del mundo mi mamá la aguanta y la soporta, pero la señora es una cochina que no se bañado en seis años y que tiene la casa de mi mamá un foco de infecciones un nido de ratas", dijo Luis Enrique.

Por si fuera poco el hermano de Alejandra Guzmán, volvió a recalcar que en ningún momento le puso la mano a la señora, además decidió saber más de la señora, ya que le hicieron saber personas cercanas a ella que es muy problemática.

Yo nunca la golpeé, jamás le puse una mano encima, le di un empujoncito para que se saliera de la casa, eso fue todo lo que pasó, pero a mi no me van a decir por qué esta señora se está escudando y que dice discriminación, dijo Luis para el programa Hoy.

Cabe mencionar que Silvia Pinal acaba de salir del hospital y se está recuperando de una operación de cadera por lo que sus hijos quieren que todo a su alrededor este perfecto, evitando posibles complicaciones en un futuro.

