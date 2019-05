Hijo de Vicente Fernández lo defiende ante comentario homofóbico

Vicente Fernández generó controversia por lo dicho en una charla en el programa De Primera Mano, donde reveló que rechazó el trasplante de un hígado ya que temía que fuera de un gay. Ante todo esto su hijo Vicente Fernández Jr. sale en su defensa.

En una entrevista con Quién, Vicente Fernández Jr. aseguró que su padre, El Charro de Huentitán, no es una persona homofóbica. “De ninguna manera...y es muy respetuoso.

"Quiero aclarar al público que toda la familia Fernández, en la carrera de mi padre y en lo que Alejandro y yo logramos hacer, no hacemos distinción de ningún tipo, respetamos sus preferencias sexuales, no hacemos diferencia alguna”.

Asimismo el hijo de Don Vicente Fernández señaló que el trasplante de hígado que rechazó su padre, no se llevó a cabo por la urgencia médica que tenía.

Fue algo que no se hizo porque la petición para ingresar a la lista para un posible donante dura hasta siete meses, ahí no hay vuelta de hoja.

"Había que esperar a alguien compatible, pero mi padre tenía una emergencia y se tuvo que realizar inmediatamente la operación”, agregó el también cantante.

"Hice una gira mundial y estando en Houston me encuentran una bolita en medio de las dos vías biliares y era cáncer. Cuando me dijeron que era cáncer, interrumpí la gira”.

El cantante explicó a Gustavo Adolfo Infante que por su enfermedad era sumamente necesario realizar la operación y que, para su fortuna, el equipo médico consiguió un donador rápidamente.

Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: 'yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey'. No sé si era homosexual o drogadicto.