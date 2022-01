Hijo de Yahir presenta a su novia, tras supuesta falsa historia de ser bisexual y video en OnlyFans

Por otra parte, en una entrevista que Baruc Carrillo, ex mánager de Tristan, tuvo para TVNotas, aseguró que su actual novia, solo estaba con él por interés y que el dinero que ganó en OnlyFans, lo estaba despilfarrando: "vi cómo en dos semanas se gastó 40 mil pesos en drogas, alcohol y hoteles con su nueva novia".

Axel agregó que Tristan inventó ante los medios de comunicación la historia de ser bisexual y lo usó a él, para grabar dos videos de contenido explícito para obtener dinero . "Cuando lo conocí estaba en la calle, ahora que ya tiene dinero pueden ver las fotos que sube alcohol, que está con sus amigos despilfarrando y si se fijan con atención, entre sus amigos ya no estoy yo".

"Es muy extraña la situación, es frustrante, su papá lo ha dicho, esto es una pesadilla, no pasó mucho tiempo antes de que enloqueciera y terminara haciendo cosas muy densas, lo apoyé de corazón tanto como pude".

En una entrevista que Axel Martínez tuvo para el programa "Chisme no like", comentó que el hijo del también actor de telenovelas y teatro musical, lo había utilizado y engañado a todos con respecto a sus preferencias sexuales.

Tristan Othon presentó a su novia María José, luego de la controversia con su anterior pareja Axxl Mart (ex participante de La Voz México), y del video íntimo que grabaron juntos , el cual fue publicado en OnlyFans , generando 160 mil pesos de ganancias .

En su cuenta de Instagram, Tristan compartió una fotografía junto a su pareja sentimental quien se llama María José. "Amar no significa nada, sin el compromiso que esta palabra lleva por si sola, amor = compromiso", manifestó el primogénito de Yahir.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.