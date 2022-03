Hijo de Zuria Vega podrá usar vestidos de princesa de su hermana, "en mi familia no se va a juzgar"

En una entrevista para la revista Cosmopolitan, la actriz mexicana de cine, teatro y televisión Zuria Vega, manifestó que su objetivo como mamá, es que sus hijos crezcan en total plenitud y sin roles de género, esto incluye tanto su ropa como sus juguetes. Fruto de su matrimonio con el actor cubano Alberto Guerra, es mamá de Lúa y Luka.

La hija del fallecido actor Gonzalo Vega y hermana de la también histrionisa Marimar Vega, quiere que sus hijos puedan elegir todo aquello que los haga felices, sin importar las etiquetas interpuestas por la sociedad.

"Nos importa formar a nuestros hijos sin miedo a ser vulnerables, con acceso a las emociones y los sentimientos, también hacerles saber que se vale expresarse y que no pueden ser juzgados por ello".

La protagonista de telenovelas como "Mi marido tiene familia" o "que te perdone Dios", resaltó que esto solo se logra con el ejemplo, pues ella podrá decir lo que sea, pero si en su casa no hay equidad, "el respeto no es primordial ni las oportunidades son por igual, el mensaje no llegará".

Zuria Vega mencionó que en su hogar "no existen los roles". Sus hijos "ven que mamá y papá trabajan por igual y proveen a la par". Asimismo, mencionó que si Luka quiere ponerse los vestidos de su hermana Lúa, no habrá ningún problema.

Si mi hijo quisiera ponerse los vestidos de princesa de su hermana, pues lo hace y está bien, en mi familia no se va a juzgar a un niño de dos años porque use un vestido.

Agregó que en cualquier otro hogar, "puede ser una triste realidad". Usuarios de redes sociales han felicitado a la actriz originaria de la Ciudad de México, por la manera como está educando a sus retoños.

Zuria Vega contrajo matrimonio con Alberto Vega (a quien vimos en series como "Ingobernable" y "Narcos: México") en el 2014; en la entrevista con Cosmopolitan, describió a su esposo e hijos, como sus más grandes amores. "Si creo que mis hijos son mi más grande amor y junto con Alberto, son la mejor versión de ambos en la tierra, es algo muy bonito".