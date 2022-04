Hijos de Alfredo Adame tristes y preocupados por las peleas de su padre con la gente

Mary Paz Banquells, ex esposa de Alfredo Adame, aseguró a los medios de comunicación que tanto ella como sus tres hijos están dolidos por las peleas que ha tenido el histrión con diversas personas, y aunque aseguró que no puede hacer nada, le parte en el alma la preocupación de sus hijos al ver dichas escenas.

Pues a mis hijos les duele no, finalmente es su padre y a mí me duele ver a mis hijos preocupados o sufriendo por lo que le pueda pasar, pero pues es algo que ni mis hijos pueden hacer no solucionar nada entonces, pues esperemos que tome conciencia que en este mundo ya hay demasiada agresión", dijo la actriz mexicana.

Como muchos ya lo saben hace poco, Alfredo Adame dio una conferencia de prensa donde se encontraban varias personas, entre ellas un abogado de Carlos Trejo, enemigo desde hace tiempo del actor mexicano, por lo que en plena charla se hicieron de palabras para después irse a los golpes, ya que los dos se provocaron, pero el enfrentamiento duró poco, pues el famoso terminó en el piso.

En otra ocasión se agarró a golpes con una pareja en plena calle, incluso una menor de edad aparece en el video, por lo que todo pudo haber terminado en desgracia, por lo que sus hijos están preocupados por las actitudes que ha tomado al pelearse con todos.

"Pobre mujer, todo lo que vivió con Alfredo Adame, yo lo admiraba mucho como actor, pero nunca me imaginé que fuera tan violento, fue lo mejor que pudo hacer, alejarse de él, qué pena por sus hijos, que son los que la llevan", "Cuanta inteligencia tiene esta mujer para responder preguntas tan incómodas!! No se como pudo vivir tanto tiempo con ese loco", escriben las redes.

Otra de las cosas que llaman la atención, el que el histrión lejos de afectarle estas polémicas se deja ver como si nada, además le dan más popularidad a su persona, aunque para mal, pues muchos extrañan verlo en el mundo de las telenovelas donde debutó bastante tiempo, pero todo ha ido cambiando por su actitud.