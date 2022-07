Hijos de Andrés García aparecen juntos tras darse a conocer que el actor no los contempla en el testamento

El pasado fin de semana, los hijos de Andrés García se dejaron ver juntos, como muy pocas veces han aparecido.

Andrés García Jr y Leonardo García, habrían estado juntos en Acapulco, según unas fotograías que compartieron en redes sociales.

“Con mi madre hermosa y mi precioso hermano Andrés García Jr.", escribió Leonardo García en una de sus publicaciones del domingo 10 de julio.

Tanto Leonardo como Andrés Jr, se mostraban muy contentos ante el encuentro familiar.

"Hey, lucen bien todos", escribió Roberto Palazuelos en la sección de comentarios,

"¡Ay, qué belleza! Vi a Andrés en Miami, ¡qué felicidad que están juntos!", añadió Beatriz Pasquel.

Andrés García ausente

En las imágenes, quien estuvo ausente fue el primer actor Andrés García, lo que hizo que algunos de los fans se preguntaran su se habían reunido con su padre.

Algunos fans de Leonardo García se preguntaron si él y su hermano se reunieron con su padre, pues notaron que en las fotos que compartieron el ausente fue el famoso primer actor.

En redes sociales del actor, tampoco había imágenes con sus hijos durante el encuentro de los hermanos, que dio luego de que Andrés García hiciera fuertes declaraciones sobre el cambio que hizo en su testamento.

En sus redes sociales, Andrés García tampoco tenía imágenes de alguna reunión con sus hijos llevada a cabo el fin de semana.

El actor mencionó al programa De primera mano, que en esta ocasión comtempló a su esposa, Margarita Portillo, como la heredera de la mayoría de sus bienes, pues se dio cuenta que es una buena mujer, además incluyó al hijo que ella tiene, Andrés López Portillo.

Te recomendamos leer:

“Venimos de la notaría y estoy poniendo las cosas a nombre de ella (Margarita), la mayoría y algunas otras a nombre de algún otro hijo que se lo merece, porque no todos se lo merecen... Los hijos también están para echarle la mano a los papás cuando es necesario y a mí no me la han echado más que el hijo de Margarita, Andrés López Portillo", confesó.