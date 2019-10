Hijos de José José ya no quieren tregua con su hermana Sarita

Los hijos mayores de José José ya no quieren ningún tipo de trato con su hermana menor Sarita, esto después de enterrar a su padre y realizar los homenajes correspondientes cuando se lo trajeron de la ciudad de Miami.

Y es que Marysol se presentó en el programa Hoy a lado de su madre, Anel Noreña, donde dijo que luchará por lo que le corresponde a ella y su hermano José Joel, quien se ha enfrentado a su hermana para esclarecer todo en cuestión sobre la muerte de su famoso padre.

Lucharemos por lo que nos corresponde en el nombre de Jesus y tendrán que darnos las respuestas que nos deben, dijo Marysol ante las cámaras.

Por su parte Anel dijo que ella no tiene nada que pelear con las Saras, pues asegura que el Príncipe de la Canción le dio todo en vida, pues formaron un matrimonio muy feliz ya que en reiteradas ocasiones lo ha dicho en las entrevistas.

"Yo no tengo nada que pelear papasito al contrario las bendigo mucho, no tengo nada que pelear José me lo dio todo en vida", dijo su exmujer quien estuvo en todo momento apoyada por sus hijos durante el homenaje.

Recordemos que cuando se dio a conocer la muerte del cantante sus hijos mayores viajaron de inmediato a Estados Unidos para encontrar el cuerpo de su papá, pero no tuvieron respuesta rápido, ya que su hermana Sarita los evitó en varias ocasiones.

Por si fuera poco la joven muy criticada en los programas de espectáculos por la postura que tomó después de evitar a sus hermanos quienes hicieron un vía crusis junto con la prensa para encontrar el cuerpo de su padre quien fue cremado y sepultado en el Panteón Fránces de la Ciudad de México, donde también reposan los restos de su madre.