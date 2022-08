Hijos de Karla Luna la defienden de ataques de Américo Garza y su "mejor amiga" Karla Panini

En días pasados, a través de redes sociales, Rubén Luna, hijo de la fallecida comediante mexicana Karla Luna, manifestó que no han podido ver a sus hermanas menores Sara Valentina y Nina Victoria, quienes están bajo la custodia de su padre Américo Garza y su hoy esposa Karla Panini, pues al parecer ellos se rehúsan a llevarlas a las convivencias (estipuladas por una juez), en un centro en la ciudad de Monterrey, estado de Nuevo León, México.

Por su parte, Erika Luna, hermana de Karla (quien formó parte del dúo "Las Lavanderas"), externó en una entrevista para el programa "Ventaneando", su temor de que sus sobrinas, Sara y Nina, sean amenazadas por Américo y Karla Panini, para que no convivan con sus hermanos mayores y el resto de su familia materna.

Posteriormente, Karla Panini y Américo Garza llevaron a cabo una transmisión en vivo en redes sociales, donde hicieron fuertes acusaciones en contra de la fallecida Karla Luna, la "comare morena", esto ha generado más críticas hacia la polémica pareja.

Américo Garza aseguró que Karla Luna le fue infiel con un narcotraficante. "Yo nunca quise salir a aclarar, que yo nunca quise estar con Karla porque me engañó, tú sabes cuántas veces me engañó y con quién me engañó, y con quiénes, sabes de algunos, sabes del narcotraficante con el que me engañó, no era cualquier narcotraficante, era un líder de un cártel".

Karla Panini sostuvo que no le debe una disculpa a la familia de Karla Luna, al público en general, ni a nadie. "Ni ningún perdón por mis acontecimientos, por mis acciones, yo no le debo ninguna disculpa ni ningún perdón a nadie".

Tras los fuertes ataques de Karla Panini y Américo Garza, Stephany y Rubén Luna, salieron en defensa de su mamá. En una publicación en Facebook, comentaron que la controvertida pareja busca a toda costa limpiar su imagen. "Para ellos, es evidente que primero está su ego y orgullo, no les importa nada más que tratar de limpiar su imagen a toda costa".

Espero que con estas últimas declaraciones que ellos han dado, les quede claro la clase de personas que son y que fueron con mi mamá, por eso es que salimos a defenderla.

Señalaron que tanto Américo Garza, Karla Panini, familiares de ellos e incluso personas que trabajan con la ex "Lavandera", se han mofado de toda esta situación, "y nos ataquen a base de chismes que ellos mismos inventan, para desprestigiarnos de todas las formas posibles no solo a nosotros, sino principalmente a mi mamá, gente por favor pónganse en nuestro lugar, se han puesto a hablar durante ya casi cinco años de mi mamá, de una forma tan despectiva, como si no valiera nada como persona, como si solo hubiese sido un objeto para ellos".

Américo Garza no respetó la última voluntad de Karla Luna

Karla Luna murió en septiembre de 2017 en Monterrey, Nuevo León, víctima de cáncer. Unos días después de su fallecimiento, Américo Garza, presuntamente, se llevó a base de engaños a sus hijas Sara y Nina de casa de sus abuelos maternos. La comediante y él, tenían el acuerdo de que si llegaba a morir, las hijas que tuvieron no serían separadas de sus hermanos mayores.

"Este tema es doloroso para nosotros, esto ha sido muy difícil, primero con el fallecimiento de mi mamá, que era el amor de nuestra vida y a los cinco días, nos arrebatan a mis hermanas con engaños, a partir de eso, tener que estar en juzgados para tratar de seguir viéndolas y no perder el lazo de amor que teníamos con mis hermanas, tratando de hacer valer el derecho de ellas de convivir con su familia materna".

No se respetó su único deseo antes de fallecer que era que no se separaran mis hermanas de nosotros, no se le respetó en nada, y quieren hacerla ver a ella como la mala, cuando lo único que les dio fue amor y amistad incondicional.

Stephany y Rubén expresaron que lo único que están logrando Américo Garza y Karla Panini, con las declaraciones que hacen, es que sus hermanas odien a su mamá, por todas las mentiras que dicen sobre ella. "¿Mi mamá no merece siquiera ser recordada con amor por parte de mis hermanas?, hasta eso les están quitando".

Te recomendamos leer:

Asimismo, los hijos de la "comare morena" agradecieron a todas las personas que han estado expresando su amor y admiración por su mamá, "no saben el desgaste físico, mental y emocional que esto conlleva y al ver sus mensajes defendiendo la memoria de mi mamá, expresándose de ella con cariño, nos alienta a seguir de pie, les agradecemos de todo corazón que no la hayan olvidado".