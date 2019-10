Hijos de Leticia Calderón no visitarán a Juan Collado en prisión

Juan Collado, esposo de la actriz Yadhira Carrillo y ex esposo de Leticia Calderón, fue detenido en julio pasado por presunta delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita. Desde entonces se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Fruto de su entonces matrimonio con el reconocido abogado de la élite política de nuestro país, Leticia Calderón tuvo dos hijos: Luciano y Carlo. Mucho se ha comentado sobre la posibilidad de que los pequeños visiten a su padre Juan Collado en prisión. Ante esto la actriz ha sido muy clara. “Siempre lo vamos a apoyar”, expresó recientemente ante los medios de comunicación, no sin antes recalcar que sus retoños no asistirán al reclusorio: "no, mis hijos no van a ir".

Anteriormente Yadhira Carrillo aseguró que su esposo Juan Collado extrañaba mucho a sus hijos, además mencionó desconocer los motivos por los que Leticia Calderón no lo ha visitado.

Juan es un papá que va por los niños desde chiquitos, todos los días en la mañana para llevarlos al colegio.

"Por supuesto extraña profundamente y me lo ha dicho 'extraño muchísimo a Luciano y a Carlo, los extraño mucho, mucho'. Él la está pasando muy mal ahí adentro", dijo Yadhira Carrillo al programa Suelta la Sopa.

Desde que su ex esposo Juan Collado fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Leticia Calderón se ha mantenido al margen. "Agradezco profundamente todos los mensajes de solidaridad y las muestras de cariño, no daré ninguna declaración, gracias por su comprensión".