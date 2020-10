Hijos de las Kardashian-Jenner disfrutan día de Halloween con Khloé Kardashian

Estados Unidos.- La socialité Khloé Kardashian es sin duda también reconocida por ser una tía muy cariñosa y divertida, esto ha quedado evidenciado tras años de emisiones del reality show Keeping up with the Kardashians, donde demuestra lo mucho que adora a sus sobrinos y ahora es en las redes sociales donde demuestra lo mucho que hace por estos niños.

Khloé, la hija del medio de Kris Jenner y Robert Kardashian, compartió en redes sociales una recopilación de fotografías y videos junto a sus sobrinos, a quienes juntó en su casa para un picnic muy divertido, donde decoraron calabazas, máscaras y dibujos temáticos de la temporada.

En las fotografías vemos que Khló posa junto a True Thompson, Stormi Webster, Dream Kardashian, Psalm y Chicago West, su hija, e hijos de Kylie Jenner, Robert Kardashian Jr. y Kim Kardashian respectivamente, mientras se ve que disfrutaron de una tarde increíble juntos.

Embarrados de pintura, con un gran número de botes de pintura y calabazas, dulces, postres y dibujos, así se vivió la tarde de Halloween de la nueva generación de las Kardashian-Jenner y claro que la tía favorita de todos se encargó de "recolectar momentos junto a sus personas favoritas en este mundo", lo que declaró en la descripción de la fotografía.

Los millones de seguidores de la estrella no perdieron la oportunidad de halagar lo buena tía que es Khloé y dejaron bastantes halagos y elogios en la sección de comentarios.

Tras infidelidad, Khloé Kardashian quiere hijo de Thompson

Aunque mucho fue lo que sufrió Khloé Kardashian por la infidelidad de su esposo Tristan Thompson con Jordyn Woods, la exmejor amiga de Kylie Jenner, todo parece que ahora que están juntos todo ha mejorado y parece que ella está lista para hacerlo público después de haberlo mantenido todo en secreto desde el verano.

Luego de que se dejaron ver de lo más felices en las redes sociales tallando calabazas junto a su pequeñita True Thompson con la intención de conmemorar el acercamiento de Halloween, la pareja podría muy pronto dejarse ver como una relación nuevamente. Recordemos que se mantuvieron en contacto por el bien de la menor, pero todo era una relación amistosa.

De acuerdo con una fuente cercana de la empresaria para la revista People, "Khloé realmente cree que las cosas seguirán siendo geniales, incluso después de que Tristan tenga que regresar al trabajo".

La fuente también señaló que "todo es genial" entre esta pareja y que ella "es la más feliz", mientras su novio continúa pasando la cuarentena en su casa de más de siete millones de dólares en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Sobre su relación, la cual se terminó en 2019 cuando él la engañó con Jordyn Woods, de 23 años, la fuente dijo que el enfoque de ambos es la pequeña True y que "ella está muy impresionada con la forma en la que él ha avanzado".

Pero eso no lo es todo, también señaló que, durante la larga temporada de aislamiento, Khloé y Tristan están planeando expandir la familia. "Definitivamente están planeando su futuro juntos y no pueden esperar para tener otro bebé. True será una gran hermana mayor", señaló.